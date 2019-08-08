Россиянин выманил мать на спектакль «Царь Эдип» и убил ее

В Москве суд приговорил к девяти годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за убийство своей матери. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета России.

По информации издания, осужденного зовут Максим. Он сначала сознался в преступлении, но после отказался от своих показаний.

Мужчина был руководителем в финансовой организации, жил в достатке. Его вырастила мать Людмила после развода с его отцом.

Женщина проживала отдельно от взрослого сына в квартире на улице Байкальская. Она подрабатывала фото- и видеосъемкой, была организатором и ведущим праздничных мероприятий.

Отношения между сыном и матерью были напряженными: Людмила постоянно критиковала Максима, из-за чего они ругались. Каждый раз, чтобы примириться, мужчина дарил ей подарки, оказывал финансовую поддержку и отправлял на отдых за границу.

После очередного конфликта, когда Людмила поссорилась с невесткой — супругой сына, Максим решил ее убить. В апреле 2018 года он подарил матери билет на спектакль «Царь Эдип», чтобы выманить ее из квартиры. Сам он пришел в жилище и спрятался в шкафу. Когда женщина вернулась домой и открыла шкаф, сын набросился на нее и нанес 30 ножевых ударов.

После убийства мужчина смыл с себя кровь и переоделся в чистую одежду, которую принес с собой. Нож и окровавленные вещи он выбросил. Через несколько дней он пришел к матери и вызвал полицию, чтобы отвести подозрения от себя, однако в ходе расследования была раскрыта его причастность к убийству.

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