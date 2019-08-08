Умение россиян стоять в очередях восхитило финнов

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен посетил визовый центр Финляндии в Петербурге и остался впечатлен атмосферой спокойствия и порядка в очередях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как россияне спокойно стоят в очереди», — заявил Туоминен на информационной встрече в генконсульстве.

Он, однако, отметил, что стоять в очередях необходимости нет: претенденты на визу могут записываться на прием заранее или выбирать наиболее удобное время, когда поток людей небольшой.

Встречу в генконсульстве провели по поводу того, что с 1 сентября для получения от Финляндии шенгенской визы потребуется предоставлять дополнительные документы — россиянам придется подтверждать факт поездки, а не просто предоставлять копии личных документов и страховку.

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