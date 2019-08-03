Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 3 августа.

«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров», — говорится в официальном обращении финских военных.

Корабль незамедлительно вернулся в международные воды, когда ошибка была обнаружена. По факту произошедшего проводится внутреннее расследование. Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен уточнил, что ошибка не была провокацией и не несла злого умысла. Он добавил, что инцидент произошел к западу от острова Гогланд.

Отмечается, что военный корабль попал на территорию страны 1 августа, однако известно об этом стало лишь спустя два дня.

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