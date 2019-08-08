В России предложили способ быстро тушить пожары

В России имеются серьезные проработки по развитию тяжелых экранопланов «Спасатель» тоннажем от 500 до 700 тонн, предназначенных для тушения пожаров, сообщил РИА Новости председатель совета директоров — генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях (Нижний Новгород) Георгий Анцев.

«Мы имеем серию предложений по строительству экранопланов, где можно уже говорить о задачах пожаротушения», — сказал инженер.

Специалист отметил, что «Спасатель» способен переносить до 200 тонн воды, а его преимущество заключается в возможности брать воду сразу из крупных рек, а не пожарных цистерн, как в случае с военно-транспортным самолетом Ил-76.

«При пожарах высокой интенсивности и битве за площади экраноплан дает существенный выигрыш по массе сбрасываемой воды на единицу площади за более короткое время», — сказал Анцев.

В период с 23 по 30 июля НАСА зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых достиг США и Канады 1 августа.

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