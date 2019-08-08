Супермаркет закрылся после публикации в сети видео с крысами на полках

Продуктовый магазин FamilyMart в Японии закрылся после того, как видео с бегающими по полкам крысами распространилось в сети. Об этом сообщает издание The Guardian.

Впервые ролик появился в одном из аккаунтов Twitter. «Разве это не ночной магазин???» — в ужасе уточнил автор поста. Запись была просмотрена более пяти миллионов раз за два дня.

Позднее в сети появилась еще одно видео, где грызуны также бегали по полкам среди продуктов. Пользователи узнали на видео магазин известной сети FamilyMart, которая насчитывает 14 тысяч магазинов по всей стране. Руководство компании заявило, что магазин в оживленном районе Токио Сибуя уже закрыли.

«Мы приносим свои извинения за неловкость и неудобства, причиненные клиентам», — говорится в заявлении FamilyMart на официальном сайте. В компании заявили, что относятся к инциденту серьезно, и магазин будет закрыт, пока они и местные органы здравоохранения работают над уничтожением запасов и расследованием причин заражения.

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