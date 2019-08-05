Мальчик с больной ногой сумел помочь матери и прослыл лучшим сыном

Пользовательница Facebook из Великобритании Лиз Робертсон (Liz Robertson) опубликовала в сети видео, где ее сын косит газон, стоя на гироскутере. Идея мальчика сделала его звездой соцсетей.

«Когда у вас болит нога, но все равно хочется подстричь мамин газон. Боже, не могла поверить в то, что я видела... где я его взяла», — пояснила Робертсон.

Ролик набрал 9,5 тысячи просмотров и десятки комментариев от пользователей по всему миру. «Невероятно», — восхищались они. Некоторые назвали мальчика гением и попросили Робертсон одолжить его для выполнения некоторых домашних дел.

Один из подписчиков предсказал, что видео станет вирусным и принесет ребенку всемирную популярность. Позднее Робертсон подтвердила, что ролик произвел настоящий фурор в сети. «Спасибо всем, что распространили, вы все сделали моего мальчика очень счастливым», — призналась она.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!