Курдский лидер отрекся от идеи Курдистана

Лидер турецких курдов Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненный срок в турецкой тюрьме, заявил, что его нации не нужно отдельное государство. Об этом сообщает Reuters.

Оджалан подчеркнул, что готов способствовать разрешению спорных вопросов между его нацией и Турцией. Он передал через адвокатов, что мог бы прекратить этот конфликт за неделю. Кроме того, курдский лидер отдельно подчеркнул, что если Турция пойдет со своей стороны на необходимые меры, то курдам вовсе не нужно отдельное государство. О конкретном содержании предложения не сообщается.

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Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), основателем которой является Оджалан, ведет борьбу за соблюдение политических прав курдов и создание национальной автономии. Известна благодаря целому ряду террористических атак на армейские и полицейские силы Турции, а также гражданские объекты.

РПК была образована 27 ноября 1978 года. После военного переворота в Турции в 1980 году почти все ее руководство было арестовано, однако Оджалану удалось найти убежище в Сирии (САР). Осенью 1998 года занимавший в то время пост президента САР Хафез Асад под давлением Анкары попросил его выехать из страны. 15 февраля 1999 года Оджалан был похищен турецкими спецслужбами в Кении и перевезен в тюрьму на острове Имралы. По приговору суда осужден на смертную казнь, которая позднее была заменена на пожизненное заключение.

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