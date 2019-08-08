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54-летняя актриса снялась топлес и взволновала поклонников

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Британская кинозвезда, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в бассейне топлес.

«Утреннее пробуждение в Лос-Анджелесе. P.S. Я хожу загорать только до 9 утра и после 6 вечера. В остальное время сижу под большим зонтом», — подписала Херли фотографию.

Большинство подписчиков были восхищены физической формой и внешним видом 54-летней актрисы. «Я уверен, вы бессмертная», — написал один из фанатов англичанки. «Вот почему ваша кожа так прекрасно выглядит», — отреагировала на фото одна из подписчиц.

Были и те, кто усомнились в универсальности подхода Херли. «Сможет ли она делать это (придерживаться такого расписания) холодным и дождливым утром вторника в Дандолке (город в Ирландии)?» — поиронизировал один из комментаторов.

Элизабет Херли наиболее известна по съемкам в фильмах «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил».

В июле сын Элизабет Херли Дэмиан повторил легендарный наряд своей матери спустя 25 лет.

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