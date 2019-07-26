Сын голливудской звезды повторил легендарный наряд своей матери

Сын голливудской звезды Элизабет Херли Дэмиан повторил легендарный наряд своей матери спустя 25 лет. Об этом сообщает Page Six.

17-летний молодой человек пришел на вечеринку по случаю запуска новой линейки продуктов бренда в Selfridges одетым в черный пиджак Versace, усеянный золотыми английскими булавками, черные брюки и черные лоферы с золотыми медузами Горгонами — символами итальянского бренда.

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Этот наряд напомнил один из самых знаменитых образов Элизабет — черное платье Versace, также скрепленное золотыми английскими булавками, которое она надела на лондонскую премьеру фильма 1994 года своего тогдашнего парня Хью Гранта «Четыре свадьбы и похороны».

Ранее в июле жительница английского города Мелтон-Моубрей пришла на школьный выпускной в свадебном платье матери, приобретенном 20 лет назад.

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