Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты

Анонимный миллионер обратился в интернет-магазин предметов роскоши Hush Hush с просьбой подыскать любовника для своей невесты. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Миллионер опасается, что его избранницу волнуют только деньги. Ему кажется подозрительным, что после помолвки она так спешит со свадьбой и при этом не хочет подписывать брачный договор.
Чтобы избавиться от сомнений, миллионер решил нанять молодого привлекательного мужчину, который попытается соблазнить его невесту. Претендент на эту роль должен быть в хорошей форме, иметь растительность на лице и производить впечатление состоятельного человека.
Соблазнителю предоставят роскошную квартиру, пару дорогих автомобилей и деньги на расходы. Кроме того, за свою работу он получит 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).
В июне сообщалось, что анонимный миллионер попытался заказать на Hush Hush секс-куклу с внешностью бывшей жены, которая ушла от него после 35 лет брака. Он утверждал, что ни один изготовитель, к которому он обращался, не смог предложить ему необходимый уровень точности.