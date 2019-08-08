Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты

Анонимный миллионер обратился в интернет-магазин предметов роскоши Hush Hush с просьбой подыскать любовника для своей невесты. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Миллионер опасается, что его избранницу волнуют только деньги. Ему кажется подозрительным, что после помолвки она так спешит со свадьбой и при этом не хочет подписывать брачный договор.

Чтобы избавиться от сомнений, миллионер решил нанять молодого привлекательного мужчину, который попытается соблазнить его невесту. Претендент на эту роль должен быть в хорошей форме, иметь растительность на лице и производить впечатление состоятельного человека.

Соблазнителю предоставят роскошную квартиру, пару дорогих автомобилей и деньги на расходы. Кроме того, за свою работу он получит 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

В июне сообщалось, что анонимный миллионер попытался заказать на Hush Hush секс-куклу с внешностью бывшей жены, которая ушла от него после 35 лет брака. Он утверждал, что ни один изготовитель, к которому он обращался, не смог предложить ему необходимый уровень точности.

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