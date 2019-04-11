Сотня людей устроит битву на выживание

Неизвестный миллионер планирует организовать поединок на выживание по мотивам фильма «Голодные игры». Об этом сообщает информационный портал IGN.

Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, ищет на платформе HushHush помощника, который сможет продумать дизайн арены для боя. Предположительно, битва будет проходить на частном острове, в ней примут участие 100 игроков. Каждому из них выдадут оружие для страйкбола и бронежилет, оснащенный сенсорным экраном. Последний «выживший» получит приз в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (8,4 миллиона рублей).

Согласно правилам игры, поединок продлится три дня, однако сражаться участники будут только в светлое время суток. Ночью они смогут разместиться в лагере, где им предоставят необходимую провизию. «За последние несколько лет игры вроде "королевской битвы" обрели невероятную популярность, и наш клиент — их страстный поклонник. Он хочет провести игру в режиме реального времени, не причинив никому вреда», — отметил владелец платформы HushHush.

На данный момент проект находится на стадии разработки, миллионер разыскивает организатора поединка. Потенциальному кандидату обещают платить 1,5 тысячи фунтов стерлингов (126,3 тысячи рублей) в день. По предварительным подсчетам, работа займет полтора месяца.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!