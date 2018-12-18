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Миллионер развеял над бедняками тысячи банкнот и был пойман

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@_blockandchain_ / Twitter

В Гонконге миллионер раскидал деньги в одном из самых бедных кварталов города и был арестован. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Инцидент произошел в субботу, 15 декабря. 24-летний бизнесмен Вон Чхин Кхит (Wong Ching Kit), известный также под псевдонимом Молодой мастер монет (Coin Young Master), сбросил с крыши небоскреба сто миллионов гонконгских долларов (852 миллиона рублей). Люди сейчас же принялись их подбирать, началась давка.

Вон объявил, что «грабит богатых, чтобы помогать бедным», и «чувствует себя обязанным рассказать людям о биткоинах». Полиция задержала мужчину, сославшись на нарушение общественного порядка. Собранные людьми банкноты призвали отнести в участок.

Изначально местные СМИ сообщали, что акцию устроил биткоин-миллионер, однако эти сведения опроверг президент биткоин-ассоциации Гонконга Леонард Виз (Leonhard Weese). «Он не биткоин-миллионер, а владелец одной широко известной финансовой пирамиды», — заявил мужчина.

В 2012 году Вон был арестован и признан виновным в воровстве телефонов. Тогда мужчина работал тренером по плаванию. В 2017 году его связывали с мошенниками, которые уговаривали клиентов вкладываться в золото и пропадали с их деньгами. Также Вон считается владельцем финансовой пирамиды, клиентам которой обещают, что они получат как минимум в четыре раза больше, чем изначально вложили. В последнее время мужчина рекламирует оборудование для майнинга биткоинов, которое стоит в несколько раз дороже аналогов у конкурентов.

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