Из жизни
 
Последние новости
США назвали нового участника глобального ядерного противостояния
США пожелали продлить договор СНВ-3
Россияне взяли из детдома ребенка с ВИЧ и стали изгоями
Порошенко сдал тесты на наркотики и алкоголь второй раз за неделю
Московским автомобилистам разрешили переобуться 
Вор в законе Казбек Рыжий попался полиции
Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко
Поляки решили провезти мигранта в Британию в гробу и попались
Историческое фото черной дыры разошлось на мемы
Новости партнеров

Миллионер попался на краже лампочек через неделю после покупки острова

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Ки-Уэст, штат Флорида, владельца частного острова и двух особняков уличили в магазинных кражах. Об этом сообщает издание Miami Herald.

59-летний Эндрю Фрэнсис Липпи (Andrew Francis Lippi) несколько дней подряд ходил в магазин и приобрел две кофеварки, восемь лампочек и подзор для кровати. Затем он попытался вернуть покупки и получить деньги обратно.

Сотрудники магазина заметили, что он подменил товары, и обратились в полицию. В упаковке от подзора нашли только наволочку, в коробке от одной из кофеварок лежала старая модель, а в другой — баскетбольный мяч. Возвращенные лампочки оказались не той марки.

Нанесенный ущерб оценили в 300 долларов и 59 центов (19418 рублей). Липпи арестовали и обвинили в краже, однако на следующий день отпустили до суда. Он отрицает вину и связывает произошедшее с коммерческим спором. По его словам, подзор и наволочку перепутали сами сотрудники магазина. Запись камеры видеонаблюдения свидетельствует об обратном.

За неделю до кражи Липпи заплатил восемь миллионов долларов (522 тысячи рублей) за имение американского филантропа Эдварда Б. Найта (Edward B. Knight) и частный остров, на котором оно располагается. Липпи также владеет особняком, где снимали один из сезонов реалити-шоу MTV «Реальный мир». Сейчас он сдается на AirBnB за 999 долларов в сутки (65 тысяч рублей).

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
He bought an $8 million island. The next week he was stealing from Kmart, police say.
Китаец явился за дочерью миллионера после отмены конкурса за ее руку и сердце
Скрытая камера сняла избивающую себя ради судебного иска невесту миллионера
Сын миллионера выиграл в лотерею 100 миллионов долларов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 9 апреля

«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»

История россиянки о жизни в Италии
17:01Сегодня

Скорбящую самку дельфина заметили с мертвым детенышем

17:47Сегодня

Разъяренный клиент обрил парикмахера за плохую работу

15:55Сегодня

Весивший больше двух центнеров преступник избежал тюрьмы из-за ожирения

Из жизни00:04 2 апреля
Элизабет Шорт

«Женоненавистник и садист высшего порядка»

Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
10:22Сегодня

Женщина чудом увернулась от летящего в нее топора

14:23Сегодня

Меган Маркл решила рожать по-королевски

11:29Сегодня

Американец выиграл в русскую рулетку и сел в тюрьму

Из жизни00:0222 марта

«Приходится делать вещи, от которых страшно»

Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
13:30Сегодня

Забывчивый мужчина покопался в машине и разбогател

20:54 9 апреля

Стадо помогло старому буйволу отбиться от львов и крокодилов

08:44Сегодня

Женщина узнала о 47 детях супруга и пожелала развестись

Россия
В черный список российских чиновников занесли тысячу человек
Где чаще всего увольняют коррупционеров и что с ними сделают теперь
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
Матвей Агеев«Друзья сделали вид, что не знают меня»
Матвея спасет только операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь!
В ГИБДД задумали ужесточить наказание для водителей-лихачей
Губернатор посоветовал захотевшему посадить блогера чиновнику заняться делом
Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива
На российской птицефабрике годами тайно освящали яйца
Все материалы
Мир
При Каддафи такого не было
Рабство, террор и лагеря смерти. Новый диктатор наводит порядок в Ливии
США назвали нового участника глобального ядерного противостояния
Российские военные покинули ключевые позиции на севере Сирии
Турция и США поссорились из-за российских С-400
Вашингтон угрожает санкциями, Анкара обещает отказаться от американских истребителей F-35
Президент Ирака попросил помощи у России
Поляки решили провезти мигранта в Британию в гробу и попались
Костюмированная акция против китайского правительства «Меня схватили, как собаку»
Как Китай расправляется с врагами государства и платит Западу за молчание
Все материалы
Бывший СССР
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Правительство Украины уволило мятежного губернатора
Зеленский захотел убрать летавшего в Москву политика из переговоров по Донбассу
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
От «Газпрома» сбежал британский партнер
Великобритания поставила «Газпром» под удар
Российский газ захотели перевозить на атомных подводных лодках
Экономисты назвали победителя «Игры престолов»
Все материалы
Силовые структуры
Игорь ПирожокФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
Украинского неонациста подозревают в подготовке диверсантов
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Офицера ФСБ признали изменником и посадили за шпионаж
Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Стало известно о попытках снять деньги со счетов Абызова до их ареста
Предполагаемого убийцу главреда Forbes отыскали среди воров в законе в Чечне
Все материалы
Наука и техника
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть
Представлена первая в мире фотография черной дыры
Найденное в России вымершее животное воскресят
Раскрыта загадка Леонардо да Винчи
Все материалы
Спорт
Усэйн БолтЗабей, Болт
Самый быстрый человек в мире мечтает стать футболистом. Зачем ему это нужно?
Нурмагомедов нашел себе соперников
Чемпион UFC задушил фаната до потери сознания
Боксер из Южной Осетии прострелил сопернику ногу
Роберт Грин«Беру чашку чая и иду на трибуну»
Эти футболисты просто сидят на скамейке. За это им платят лучшие клубы планеты
Кличко назвал цену возвращения на ринг
Адвокат Кокорина связала смерть отца Пака с кармой
Все материалы
Культура
Доминирование и подчинение
Что не так с сексом в «Игре престолов» и почему феминистки снова против
Космос как бесплодие
Паттинсон делает детей у черной дыры: самая странная фантастика года «Высшее общество»
«Пацаны, только в голову не бейте!»
 
Репина и Чайковского причислили к украинским деятелям культуры
В трейлере нового «Короля Льва» показали поющих Тимона с Пумбой и злодея Шрама
Жена Алека Болдуина потеряла ребенка и написала об этом эссе
Грабителями Русского музея оказались собиравшие мелочь бомжи
Все материалы
Интернет и СМИ
Большая игра Azino
 
Мужчина жестоко убил звезду реалити-шоу и отправился в тюрьму на 26 лет
Историческое фото черной дыры разошлось на мемы
Раскрыта схема работы пиратских кинотеатров в России
Культ жестокости
 
Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода
Бывшая проститутка потеряла аккаунт в Instagram и разревелась
Все материалы
Ценности
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя
14 пальцев на руках сестры Кардашьян смутили фанатов
Незнакомцы с помощью «психической атаки» убедили пенсионерку купить шубу
Молдавская модель похвасталась покрытым двумя миллионами кристаллов Lamborghini
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
«Они молятся пять раз в день, мучают рабов и живут в помоях»
Что российские путешественники нашли в самой бедной стране Африки
Вытолканный из переполненного самолета пассажир вспомнил об инциденте и зарыдал
Власти Петербурга собрались ввести сбор для иностранных туристов
Названы самые подешевевшие направления для путешествий на майские праздники
Пьяная авиапассажирка задрала юбку, обматерила попутчиков и попала на видео
Все материалы
Из жизни
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Сказка наизнанку
Корейцы всю жизнь делают себя лучше. Это оборачивается алкоголизмом и суицидами
Миллионер попался на краже лампочек через неделю после покупки острова
Разъяренный клиент обрил парикмахера за плохую работу
Весивший больше двух центнеров преступник избежал тюрьмы из-за ожирения
Меган Маркл решила рожать по-королевски
Все материалы
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Альфа-Cadillac
Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Появилась первая фотография нового Subaru Outback
Компания Bentley раскрыла первое изображение нового седана Flying Spur
Aston Martin возродил классические спорткары с помощью молотка
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Названы «торговые короли» Москвы
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
В России подорожала ипотека
В Санкт-Петербурге резко подорожало строящееся жилье
Все материалы