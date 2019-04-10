Миллионер попался на краже лампочек через неделю после покупки острова

В американском городе Ки-Уэст, штат Флорида, владельца частного острова и двух особняков уличили в магазинных кражах. Об этом сообщает издание Miami Herald.

59-летний Эндрю Фрэнсис Липпи (Andrew Francis Lippi) несколько дней подряд ходил в магазин и приобрел две кофеварки, восемь лампочек и подзор для кровати. Затем он попытался вернуть покупки и получить деньги обратно.

Сотрудники магазина заметили, что он подменил товары, и обратились в полицию. В упаковке от подзора нашли только наволочку, в коробке от одной из кофеварок лежала старая модель, а в другой — баскетбольный мяч. Возвращенные лампочки оказались не той марки.

Нанесенный ущерб оценили в 300 долларов и 59 центов (19418 рублей). Липпи арестовали и обвинили в краже, однако на следующий день отпустили до суда. Он отрицает вину и связывает произошедшее с коммерческим спором. По его словам, подзор и наволочку перепутали сами сотрудники магазина. Запись камеры видеонаблюдения свидетельствует об обратном.

За неделю до кражи Липпи заплатил восемь миллионов долларов (522 тысячи рублей) за имение американского филантропа Эдварда Б. Найта (Edward B. Knight) и частный остров, на котором оно располагается. Липпи также владеет особняком, где снимали один из сезонов реалити-шоу MTV «Реальный мир». Сейчас он сдается на AirBnB за 999 долларов в сутки (65 тысяч рублей).

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