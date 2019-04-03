Китаец явился за дочерью миллионера после отмены конкурса за ее руку и сердце

На отмененное состязание за руку и сердце дочери таиландского дурианового магната прилетел претендент из Китая. Об этом сообщает AsiaOne.
Его фотографию опубликовал в Facebook таиландский предприниматель Арнон Родтхонг, месяц назад объявивший о поиске жениха для своей младшей дочери Карнситы. «Я уже отменил поиски зятя, а он все равно прилетел, — пояснил миллионер. — Какая жалость. Если кто-то еще собирается приехать завтра, пожалуйста, не надо — все отменено».
Молодой человек не знал, что состязание не состоится, и специально прилетел в Таиланд из Китая. Ему удалось встретиться с Карнситой, Он отметил, что если борьбы за ее руку и сердце не будет, он не прочь ограничиться дружбой.
В начале марта таиландский предприниматель Арнон Родтхонг пообещал 10 миллионов бат (21 миллион рублей) человеку, который женится на Карнсите. Начало состязания для отсева недостаточно стойких женихов назначили на 1 апреля. За считанные дни число претендентов перевалило за 10 тысяч. Миллионер не рассчитывал на такой наплыв желающих и решил отменить мероприятия.