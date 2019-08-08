Рекордная засуха обнажила затонувший тайский храм

Снижение уровня воды из-за сильной засухи в Таиланде обнажило руины древнего храма, который был затоплен вместе с близлежащей деревней 20 лет назад из-за строительства плотины. Об этом сообщает издание Live Science.

Буддийский храм Ват Нонг Буа Яй также показывался в 2015 году, однако, по данным Метеорологического департамента Таиланда, нынешняя засуха привела к рекордному падению уровня воды в водохранилище — до трех процентов. Некоторые регионы страдают от самой сильной засухи за последние 50 лет. Наблюдается сильнейшее за последние сто лет обмеление реки Меконг (Mekong River), которая протекает вдоль границы Таиланда и Лаоса.

Аномальная засуха случилась в сезон муссонов — самого влажного времени года в Юго-Восточной Азии. Для поддержки сельского хозяйства правительство Таиланда прибегло к созданию искусственных облаков.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что исследователи пришли к выводу, что рост средних глобальных температур на 1,5-2 градуса Цельсия выше показателей XIX века приведет к увеличению показателей смертности на десятки тысяч людей в год в одном только Китае.

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