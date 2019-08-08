Россия возмутилась призывами немцев протестовать в Москве

Министерство иностранных дел России обратило внимание Временной поверенной в делах Германии в России Беате Гжески на призывы немецкого телеканала Deutsche Welle перед массовыми акциями в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В МИД выразили недовольство призывами медиа в адрес москвичей участвовать в протесте. «Такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — говорится в официальном заявлении. Там добавили, что в случае повторения подобных действий, Россия может дать ответ в рамках действующего законодательства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, претензии к германской стороне связаны с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

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