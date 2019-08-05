Германия ответила на обвинения России во вмешательстве

Германия довела до России собственную позицию по ситуации вокруг протестов в Москве. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар в ответ на обвинения российского МИД во вмешательстве во внутренние дела, передает РИА Новости.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ госпожи Захаровой. В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство», — сказала Адебар.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, претензии к германской стороне связаны с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

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