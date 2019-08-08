Предсказано катастрофическое извержение вулкана

По данным геологической службы США, в будущем может произойти катастрофическое извержение гавайского вулкана Килауэа. Причиной станет наличие воды в нижней части кратера. Об этом сообщает издание Live Science.

Наблюдения показали, что скопившаяся в кратере вода образует три водоема неизвестной глубины, самый большой из которых имеет ширину от 11 до 14 метров. Пруды сформировались благодаря трещинам в скалах, через которые просачивается вода. В прошлом году крупные извержения Килауэа привели к тому, что кратер опустился на 300 метров, что подвергло его воздействию грунтовых вод.

По мнению исследователей, рано или поздно пруды соединяться, образовав озеро. При извержении поднимающаяся магма превратит скопившуюся воду в пар, при этом произойдет взрыв, который выбросит в воздух большое количество пород и пепла. Объем магмы также может вырасти из-за появления множества газовых пузырьков, что увеличит силу взрыва. Может произойти любой из сценариев или даже комбинация обоих.

Несмотря на высокую вероятность катастрофического извержения, маловероятно, что оно произойдет в ближайшем будущем, так как пока в водоемах мало воды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!