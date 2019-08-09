Отрубивший жертве голову россиянин сбежал из-под стражи

Подозреваемый в убийстве мужчина сбежал из изолятора временного содержания (ИВС) в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает сайт 1rnd.ru.

По данным источника издания, Данила Иванова задержали за убийство мужчины кавказской национальности, которому он отрезал голову. До этого он уже был судим за кражу.

Как предполагают сотрудники правоохранительных органов, Иванов совершил преступление для того, чтобы заработать авторитет в местных криминальных кругах. Затем он скрылся на Украине, но был там задержан и депортирован в Ростовскую область.

В конце июля в Армавире из под стражи сбежал 39-летний Антон Санников, обвиняемый в групповом убийстве бизнесмена. Он совершил побег на обменном пункте железнодорожной станции «Армавир-2» в момент передачи встречному караулу от СИЗО. Через несколько дней его задержали сотрудники полиции.

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