В удостоенной «Оскара» песне Леди Гаги обнаружили плагиат

Американский музыкант Стив Ронсен заявил, что песня Shallow американской певицы Леди Гагы является плагиатом. Об этом сообщает издание Mirror.

По его словам, мелодия в композиции известной артистка основана на его треке Almost, который был выпущен в 2012 году и опубликован на сервисе SoundCloud. В связи с этим он планирует подать против звезды иск на несколько миллионов долларов.

В связи со случившимся Леди Гага наняла нью-йоркского адвоката Орина Снайдера. Он заявил, что Ронсен и его юристы пытаются подзаработать на успешной знаменитости, и назвал такое поведение постыдным и неправильным.

Композиция Shallow была написана Леди Гагой и Марком Ронсоном. В феврале она была удостоена «Оскара» в номинации «Лучшая песня в фильме».

30 июля другую американскую исполнительницу Кэти Перри признали виновной в плагиате. Суд постановил, что в ее песне Dark Horse используется бит из композиции Joyful Noise христианского темнокожего рэпера Flame.

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