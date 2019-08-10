ДДТ отменила выступление на фестивале из-за смерти матери Шевчука

Группа ДДТ отменила выступление на фестивале «Летчик. Дача. Лето» в связи со смертью матери лидера группы Юрия Шевчука. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы фестиваля.

«Оргкомитет фестиваля приносит искренние соболезнования Юрию Шевчуку, родным и близким Фании Акрамовны [Гареевой-Шевчук]», — говорится в сообщении.

Выступление ДДТ было запланировано на 11 августа, об изменении программы будет объявлено позже.

Фестиваль «Летчик. Дача. Лето» проходит с 9 по 11 августа в Ярославской области. Мероприятие посвящено 20-летию клуба «Китайский летчик Джао Да». На фестивале выступят «Сплин», Noiza MC, Дельфин и другие.

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