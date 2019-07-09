На фестивале «Летчик. Дача. Лето» выступят Найк Борзов и Shortparis

В Ярославской области пройдет семейный музыкальный фестиваль «Летчик. Дача. Лето». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие в честь 20-летия московского клуба «Китайский Летчик Джао Да» организуют с 9 по 11 августа. На нем выступят такие артисты, как ДДТ, Сплин, Noize MC, Пелагея, Антоха MC, Дельфин, Найк Борзов, Tequilajazz, Zdob si Zdub и Shortparis. Приобрести билеты можно на сайте.

Отмечается, что на территории фестиваля будут расположены комфортные домики для проживания, теплицы, двор с животными, баня, настоящий самолет АН-2, офф-роуд трасса для квадроцикла, ресторан, прогулочные маршруты. Для детей будут организованы отдельные интерактивные зоны.

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