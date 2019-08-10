Перечислены самые здоровые регионы России

Меньше всего в России к врачам обращаются жители Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава за 2018 год.

Согласно документу, на 100 тысяч соответствующего населения в Кабардино-Балкарии было зарегистрировано 95799,2 больных, в Чечне — 96303,6, в Курской области — 116563,9 обращений. При этом уточняется, что у одного человека может быть несколько заболеваний.

Больше всего новых заболеваний выявлено было в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

5 августа стало известно, что в России захотели возродить практику цеховых и офисных врачей. Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации подобных медпунктов. Отмечается, что появление медработников на производстве должно упростить доступ к медпомощи.