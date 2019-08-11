Раскрыто появление у подмосковного дворника долга на 2 миллиарда рублей

Дворник из подмосковного города Воскресенск могла оказаться должницей почти 2 миллиардов рублей из-за налоговой службы. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Несколько лет назад женщина при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. По словам Семеновой, ситуация объясняется просто: налоговая «сливает» персональные данные, а мошенники оформляют компании на другие физические лица. Это отличается от методов преступников в 1990-е годы: тогда оформляли на бездомных людей, отметила омбудсмен.

Семенова утверждает, что история дворника, которой приходится отдавать на выплату долга половину своей зарплаты в 15 тысяч рублей, — не единичный случай. К примеру, один пострадавший уже полтора года судится по аналогичному поводу. В городе, где он никогда не был, на него оформили компанию, которая «отмывала» деньги.

Для защиты дворника нужно обращаться в правоохранительные органы, сказала омбудсмен и пообещала взять ситуацию на контроль.

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