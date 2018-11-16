Власти отвергли обвинения в утечке паспортных данных россиян

Сотрудники московских центров «Мои документы» отвечают за сохранность персональных данных клиентов только при непосредственном оказании госуслуг. Жители сами оставляют сканы личных документов на компьютерах в МФЦ, при этом работники центров госуслуг каждый день удаляют эту информацию. Об этом говорится в официальном заявлении ГБУ «МФЦ», выпущенном после появления в газете «Коммерсантъ» статьи, в которой утверждается, что копии паспортов и других документов россиян хранятся в открытом доступе на компьютерах в центрах «Мои документы».

В заявлении МФЦ сказано, что компьютеры в центрах госуслуг доступны любому посетителю. У них ограниченный доступ к интернету, который позволяет заходить на сайты госуслуг и правительства Москвы, чтобы ознакомиться с предоставляемыми сервисами.

«Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования», — подчеркивают представители МФЦ.

При этом «администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров», говорится в заявлении. В статье «Коммерсанта» утверждается, что сотрудники центров госуслуг «не озаботились этим». Однако адреса конкретных МФЦ, где корреспонденты нашли паспортные данные россиян в открытом доступе, не указываются. Запрос «по вопросу нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров не поступал», утверждают в ГБУ «МФЦ».

Компьютеры в центрах «Мои документы» находятся в зоне электронных услуг, которая обеспечивает доступ клиентов к самостоятельному получению услуг в электронной форме и к публичным ресурсам города Москвы. «Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям», — подчеркнули в ГБУ «МФЦ».

В материале «Коммерсанта» подчеркивалось, что наличие на компьютерах в МФЦ сканов паспортов, СНИЛС, банковских счетов клиентов представляет опасность. Мошенники могут скопировать документы на флэшку, продать персональные данные через интернет, набрать кредиты и микрозаймы.

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