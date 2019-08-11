Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США

Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США. Об этом экс-парламентарий заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

По его мнению, выстраивание отношений одновременно с Россией и с США поможет Украине улучшить экономическую ситуацию в стране. «Ему не нужно ни с кем воевать, ему не нужно держать политику России против Запада или Запада против России, ему нужно держать позицию "Я за Украину и буду делать все, чтобы на Украине было хорошо"», — отметил он.

Онищенко был депутатом Верховной Рады седьмого (от Партии регионов) и восьмого (от «Воли народа») созывов. В 2016 году ему предъявили обвинение в мошенничестве и казнокрадстве на сумму 100 миллионов евро. После этого он покинул территорию Украины.

В июле 2019 года он заявил о намерении вернуться на родину и вернуть «украденные» экс-президентом Петром Порошенко деньги. Он отмечал, что за пять лет нахождения во власти Порошенко и его окружение присвоили себе пять миллиардов долларов.

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