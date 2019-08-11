Россияне нашли свалку уголовных дел

Жители деревни Шаудурово под Екатеринбургом обнаружили свалку документов из полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург №1».

На опубликованных снимках видно, что среди старой мебели в лесу разбросаны материалы уголовных дел, протоколы, постановления, объяснения и характеристики, медицинские справки, номера и серии паспортов, а также фотографии, предположительно, сделанные на месте какого-то преступления. Некоторые из документов порваны, но на них все равно видны персональные данные.

Как сообщил порталу Ura.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту начата проверка, определяется «правдивость опубликованных в интернете сведений».

В сентябре 2018 года в Свердловской области произошел подобный случай. Житель города Асбест обнаружил около помойки архивные документы местной полиции, когда выносил мусор. Среди документов были персональные данные сотрудников, оперативные данные, приказы, информация по уголовным делам.

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