Актриса лишилась работы из-за расистского скетча десятилетней давности

Американскую комедийную актрису Сару Сильверман лишили роли в новом фильме из-за расистского скетча десятилетней давности. Об этом она рассказала в подкасте журналиста Билла Симмонса.

Она не уточнила, о каком именно проекте идет речь, но пояснила, что готовилась исполнить «действительно милую роль в небольшом фильме». Однако продюсеры передумали с ней сотрудничать после того, как наткнулись на старый кадр из «Шоу Сары Сильверман». В одном из скетчей артистка появляется с измазанным черной краской лицом и говорит, что выглядит, как красивая версия темнокожей певицы и актрисы Куин Латифы.

В связи с эпизодом, показанным в сериале, Сильверман неоднократно обвиняли в расизме, а сама актриса в нескольких интервью призналась, что жалеет о том, что выпустила тот скетч. Что касается нового проекта, то знаменитость пояснила, что продюсеры нашли «кого-то замечательного», а она не стала с ними спорить.

«Это было удручающе и очень-очень грустно, потому что я как бы посвятила свою жизнь тому, чтобы поступать правильно», — прокомментировала ситуацию Сильверман.

В июле пользователи сети обвинили Мадонну в расизме после того, как она опубликовала фотографии своих приемных темнокожих детей. В кадре видна рука самой певицы, в которой та держит арбуз. Композиция построена таким, что кусок арбуза выглядит, как юбка ее дочерей. Подобные изображения посчитали проявлением расовой дискриминации в связи с существованием стереотипа о том, что темнокожие любят есть арбузы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!