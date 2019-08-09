Звезда «Криминального чтива» устыдилась белого цвета кожи и заинтересовала ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США посоветовало Розанне Аркетт закрыть свой Twitter-аккаунт после резонансной публикации, в которой американская актриса призналась, что ей стыдно быть белой. Об этом сообщает The Wrap.

«Мне жаль, что я родилась белой и привилегированной», — написала знаменитость. Она пояснила, что ей порекомендовали закрыть страницу, чтобы «защитить себя».

«В социальных сетях есть ядовитые и очень злые люди. Угрожающие и жестокие. Я сказала вчера, что стыжусь цвета своей кожи. Я привилегирована из-за того, что белая. Я чувствую стыд из-за всего насилия, которое происходит в Америке и других расистских странах», — пояснила свою позицию артистка.

Аркетт была одной из первых звезд, публично заявивших о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Она также открыто критиковала американского президента Дональда Трампа и обвиняла политика в разжигании расистского насилия.

59-летняя Розанна Аркетт — старшая из пяти детей актера Льюиса Аркетта. Она получила известность благодаря таким фильмам, как «Криминальное чтиво», «Баффало 66», «Девять ярдов», «Голубая бездна» и «Разделитель».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!