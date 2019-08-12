Средний чек россиян в магазинах достиг минимума

Средняя стоимость покупок россиян в магазинах в июле снизилась на 1,8 процента, достигнув минимальных значений с лета прошлого года, свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».

В июле средний чек по России составил 546 рублей, что на 10 рублей меньше июньского уровня. Вместе с тем, по сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 3,6 процента.

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Единственным регионом, где средний чек вырос по сравнению с июньскими данными, стал Дальневосточный федеральный округ. Там рост составил 3,5 процента — до 650 рублей. В остальных федеральных округах размер чека уменьшился: в Северо-Западном — на 3,2 процента (до 598 рублей), в Уральском и Сибирском — на 3,1 процента (до 559 и 462 рублей соответственно), в Приволжском — на 2,3 процента (до 496 рублей), в Центральном и Южном — на один процент (до 501 и 574 рублей).

В Москве средний чек вырос на 0,1 процента — до 707 рублей, в Санкт-Петербурге — снизился на 0,9 процента (до 698 рублей).

Глава «Ромира» Александр Мелехин назвал главную причину снижения среднего чека. По его мнению, ею стало сезонное удешевление некоторых продуктов, в частности, овощей и фруктов, в связи с сезоном урожаев.

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