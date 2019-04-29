Подсчитаны расходы россиян на детей

За год россияне потратили на своих детей 6,24 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные компании АТОЛ, ведущего производителя онлайн-касс в России, которая проанализировала данные по покупкам россиян в период с апреля 2018 года по март 2019 года. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самой популярной статьей расходов россиян стали игрушки. На них приходится около 19 процента всех расходов россиян или 1,19 миллиарда рублей. На втором месте — подгузники (15 процентов от всех расходов), на которые потратили 938 миллионов рублей. Замыкает тройку досуг и книги (пять процентов), на них потратили 312 миллионов рублей.

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«Наиболее четко тенденция к росту объема продаж в денежном выражении прослеживается в таких товарных группах, как игрушки и подгузники. К настоящему моменту с апреля 2018 года продажи игрушек выросли в 2,9 раз, а подгузников в 4,5 раз», — говорится в исследовании.

В первом квартале 2019 года динамика расходов россиян на детей претерпела изменения. На первое место со средним чеком в 1565 рубля вышли подгузники. В период с января по март на них потратили 402,7 миллиона рублей. Самые популярные подгузники у россиян — это Pampers и Huggies.

На втором месте по расходам за квартал оказались игрушки — 19 процентов от общего числа расходов за квартал или 364 миллиона рублей. Самый популярный товар — конструкторы Lego, а средний чек в первом квартале составил 1273 рубля. Замыкает тройку категорию «досуг и книги» — шесть процентов от общего числа расходов или 115 миллионов. Самый популярный товар этой категории — подарочная карта магазинов «Детский мир», а средний чек составлял 613 рублей.

В пятерке наиболее популярных категорий также оказались: одежда и обувь (76,7 миллиона) и косметика и средства для ухода (38,4 миллиона). Средние чеки в категориях составили 1349 и 181 рубль соответственно.

В качестве данных АТОЛ использовали данные с 13,5 тысяч онлайн-касс, которые подключены к интернету и передают данные о транзакциях круглосуточно. Перед анализом компания создает ядро из ключевых слов, после чего анализирует данные по чекам, которые удовлетворяют ядру. В общей сложности было проанализировано более 3,8 миллиона чеков.

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