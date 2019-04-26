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Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

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Только семь процентов россиян занимаются планированием своих доходов и расходов на срок от одного года. Об этом говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным опроса, свои доходы и расходы планируют три четверти россиян, однако большинство из них — на короткие сроки. Так, 43 процента россиян планируют бюджет на ближайшие три месяца, семь процентов — на 4-6 месяцев, 17 процентов — на полгода-год.

Достаточно долгосрочным планированием занимаются семь процентов жителей России: четыре процента думают на 1-3 года вперед, один процент — на 3-5 лет и два процента — на срок от 5 лет.

Вдвое чаще планирует финансы на год вперед молодое поколение. Среди людей в возрасте 25-35 таких 10 процентов, среди россиян 35-55 лет и старше — шесть процентов. У жителей крупных городов и административных центров регионов более широкие горизонты планирования: на срок от полугода расходы и доходы планирует около трети из них, на срок более 1 года — 10 процентов.

Две трети россиян задумывались об источниках дохода в пожилом возрасте. Большинство впервые задумывается об этом в 30-35 лет. При этом менее 45 процентов молодых людей в возрасте до 35 лет готовы полагаться на государственную пенсию.

Около 10 процентов опрошенных в качестве предполагаемого источника дохода в пожилом возрасте назвали пенсию от негосударственного пенсионного фонда. Восемь процентов опрошенных сообщили, что уже пользуются услугами НПФ. Жители крупных городов выбирают услуги НПФ в полтора раза чаще, чем в среднем по России.

По данным НПФ Сбербанка, россияне все больше волнуются за источники своих доходов на пенсии. Отмечалось, что интерес к самостоятельному накоплению денег на пенсию вырос в 40 раз, а самый большой интерес к теме пенсионных накоплений стали проявлять молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет.

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