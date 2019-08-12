Россиянин выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером

Житель Республики Карелия выиграл в Государственной жилищной лотерее трехкомнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Победитель лотереи пока не обратился за своим призом. Номер его выигрышного билета — 999946713848. Ему досталась квартира с современным дизайном неподалеку от станции метро «Ботанический сад» стоимостью 33 миллиона рублей.

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По данным представителей «Столото», карельчанин может отказаться от квартиры и получить денежный приз в размере 43 миллионов рублей. Для этого победитель должен обратиться в центральный офис компании «Столото» в Москве.

В апреле сообщалось, что риелтор из Казани стал обладателем выигрыша в 155 миллионов рублей. Победителем лотереи «Гослото "6 из 45"» оказался 25-летний местный житель. Новоиспеченный миллионер решил переехать в Москву и отправиться в путешествие за границу.

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