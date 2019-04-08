Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей

Риелтор из Казани стал обладателем выигрыша в 155 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Победителем лотереи «Гослото "6 из 45"» оказался 25-летний Андрей В.. Мужчина участвует в лотереях уже два года, но утверждает, что никогда не гнался за призами, а воспринимал это как увлечение.

Житель Казани купил несколько билетов из оказавшегося счастливым для него тиража. Мужчина с нетерпением ждал результатов: к моменту объявления победителей он несколько раз обновил страницу на сайте лотереи. Тираж был особенным: даже если бы никто из игроков не угадал бы все шесть чисел, сумма накопленного суперприза разделилась бы между всеми победителями, что увеличило бы сумму всех выигрышей.

«Вдруг увидел девятизначную цифру и сильно занервничал. Уже через полчаса я звонил в контактный центр "Столото", чтобы мне подтвердили выигрыш 155 миллионов. Когда ответили, что все верно, я две ночи не мог спокойно заснуть», — признался счастливчик.

Новоиспеченный миллионер собирается переехать в Москву и отправиться в путешествие за границу, однако пока не распланировал все расходы — он хочет тщательно обдумать траты. Около двух миллионов рублей россиянин отдаст на благотворительность.

Тот же тираж лотереи принес 155 миллионов рублей одному из жителей Южно-Сахалинска. Второй победитель пока не объявился.

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