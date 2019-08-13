Россиянин с ножом-бабочкой атаковал Казанский собор на Красной площади

Мужчина, вооруженный ножом-бабочкой, напал на церковных служителей в Казанском соборе Москвы. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне. Мужчина в неадекватном состоянии направился к пономарю и напал на него, разорвав рубашку. Затем ножом-бабочкой стал угрожать остальным людям в соборе.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов, он был доставлен в отдел полиции. Как отмечает агенство «Москва», задержанным оказался 30-летний житель подмосковного Серпухова. Что стало мотивом вооруженного нападения, пока не ясно. В результате происшествия никто не пострадал.

19 июля сообщалось, что в Казанском соборе неизвестный похитил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, после чего сбежал с места преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»), а грабителя объявили в розыск.

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