Грабитель напал на Казанский собор на Красной площади

Неизвестный ограбил Казанский собор на Красной площади, полиция начала розыск подозреваемого. Об этом в пятницу, 19 июля, источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

В правоохранительные органы о грабеже заявил представитель Казанского собора. По его словам, неизвестный похитил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, после чего сбежал. Уже составлено описание подозреваемого: по предварительным данным, это худощавый, светловолосый славянин 40-50 лет, среднего роста. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

27 июня сообщалось, что полиция задержала жителя Сахалина, устроившего стрельбу в православном храме. 35-летний мужчина вошел в храм, выстрелил из пневматического пистолета в потолок и потребовал от служительницы иконы, крестики и другое церковное имущество. Однако женщина дала грабителю отпор, и он скрылся.

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