Россия решила выслать украинского дипломата

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в ответ на аналогичные действия украинских властей. Об этом со ссылкой на МИД России сообщает «Интерфакс» во вторник, 13 августа.

По словам представителя ведомства, украинские спецслужбы объявили персоной нон грата сотрудника генерального консульства России во Львове, при этом не предоставив каких-либо доказательств его противоправной деятельности.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — приводит агентство слова сотрудника МИД.

Ранее 13 августа сообщалось, что под прикрытием генконсульства России во Львове якобы работал российский разведчик. В связи с этими заявлениями дипломата выслали из страны.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!