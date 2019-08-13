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Сыгравший в детскую игру с сотрудником аэропорта пассажир прославился в сети

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Роберт Мидоуз (Robert Meadows), пассажир рейса американской авиакомпании Spirit Airlines, вылетавшего из Атлантик-Сити, сыграл в «камень, ножницы, бумага» с работником аэропорта. Об этом сообщает Mashable.

Мидоуз увидел сотрудника, который находился на рулежной дорожке, через иллюминатор. Ради шутки пассажир стал изображать жесты детской игры, обращаясь к работнику аэропорта. Сотрудник заметил Мидоуза с земли и ответил на игру. Девушка Роберта сняла действия своего друга на видео. Оно было выложено в интернет и собрало около 1,7 миллиона лайков.

По словам самого Мидоуза, он увидел, что работники аэропорта играют в «камень, ножницы, бумага» и решил присоединиться к ним.

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