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Певец Дельфин потерял сознание

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Дельфин

Певец Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) потерял сознание во время работы на звукозаписывающей студии в Москве. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

Артист почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая в ближайшее время примет решение о возможной госпитализации Лысикова по итогам осмотра. Подробности состояния Дельфина и причины ухудшения его самочувствия пока не разглашаются.

В минувшие выходные Дельфин выступал на фестивале «Летчик. Дача. Лето».

Андрею Лысикову 47 лет. Первую известность он получил как участник рэп-групп «Дубовый Гаайъ» и «Мальчишник». В 1997-м начал сольную карьеру под псевдонимом Дельфин и на настоящий момент выпустил 10 альбомов, а также два сборника стихов. Начинавший с хип-хопа артист стал популярным благодаря смешению элементов этого жанра с альтернативным роком, электронной музыкой и трип-хопом.

Ранее, 12 августа, в Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей и модель Жанна Рассказова. Причиной ее смерти могла стать несовместимости принимаемых ей из-за хронического заболевания лекарств и препаратов, введенных ей за час до гибели наркологом, которого девушка вызвала на дом.

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