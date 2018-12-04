В Москве выступит Дельфин

Музыкант Андрей Лысиков,, известный под сценическим псевдонимом Дельфин, 8 декабря выступит в Москве на концертной площадке «Главклуб». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 декабря.

Артист исполнит песни со своего последнего альбома «442» и представит обновленную музыкальную программу.

Релиз Дельфина «442», выпущенный в марте, возглавил топ-чарты российских iTunes и Google Play сразу в день премьеры. Летом артист также принял участие во многих крупных фестивалях.

Дельфин — российский музыкант и поэт, который был участником скандальной рэп-группы «Мальчишник». Его первый сольный альбом «Не в фокусе» вышел в 1997 году.