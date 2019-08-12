Раскрыты подробности смерти диджея Жанны Рассказовой

Диджей и модель Жанна Рассказова, выступавшая под псевдонимом DJ Jane Rass, за несколько часов до своей смерти вызывала домой нарколога. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Врач из частной клиники поставил ей капельницу, однако 29-летняя девушка не предупредила его о том, что постоянно принимает лекарства в связи со своим хроническим заболеванием. После капельницы Рассказова уснула, а через несколько часов находившиеся в ее квартире друзья начали переживать, что она странно дышит, и разбудили ее. Модель дошла до кухни и упала в обморок.

По данным телеканала, к приезду скорой помощи она уже находилась в состоянии клинической смерти. Ранее сообщалось, что причиной гибели стала передозировка наркотиками, однако отмечается, что Рассказова могла умереть из-за несовместимости принимаемых ей лекарств и препаратов, которые ввел нарколог.

DJ Compass-Vrubel, который работал с DJ Jane Rass, усомнился в том, что она могла скончаться из-за наркотиков. Он назвал ее уверенной в себе и очень талантливой женщиной.

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