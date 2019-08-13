Женщина на машине сорвалась со скалы в море и выплыла на берег

В районе залива Лаймслейд на юге Уэльса, Великобритания, женщина сорвалась на машине со скалы и благополучно доплыла до берега. Об этом сообщает WalesOnline.

Инцидент произошел во вторник, 13 августа, около шести утра по местному времени. Спасательная бригада прибыла на место в течение 15 минут и оказала водителю первую медицинскую помощь. Женщину отвезли в больницу.

При падении водитель находилась в салоне автомобиля одна. О ее текущем состоянии пока неизвестно.

В июне сообщалось, что в китайской провинции Сычуань водитель ехал по крутому утесу, сорвался с высоты 150 метров и остался в живых. Водитель зацепился за дерево и криками привлек внимание спасателей. Он отделался переломом левой руки и ссадинами на груди.

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