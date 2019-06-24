Водитель сорвался с высоты 150 метров и отделался переломом руки

В китайской провинции Сычуань водитель ехал по крутому утесу, сорвался с высоты 150 метров и остался в живых. Видео с места происшествия опубликовал таблоид Daily Mail.

В среду, 19 июня, пожелавший сохранить анонимность мужчина проезжал на машине по узкой горной дороге. В какой-то момент у него закружилась голова, и он потерял управление. Автомобиль слетел со скалы и разбился о камни. При падении водитель успел вылезти из салона, пролетел около 100 метров и зацепился за дерево.

Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о ДТП. На место прибыли спасатели. Они осмотрели опасный участок и услышали крики мужчины, висящего на дереве. Спасательная операция длилась три часа. Более 10 человек поднимали пострадавшего на гору с помощью специального троса.

Водителя поместили на носилки и доставили в больницу. Он отделался переломом левой руки и ссадинами на груди.

Ранее в июне сообщалось, что в Чехии пожилой мужчина упал с мотоцикла на пути прямо перед приближающимся поездом. Это заметил 32-летний Далибор Воборник и бросился пенсионеру на помощь. За считаные секунды он вытащил мужчину и его мотоцикл с путей.

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