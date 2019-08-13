В Германии признали укрепление роли фашистов

Германия превращается в Великую Германию из-за роста военной мощи и укрепления «фашистских элементов в обществе». Такое заявление сделал бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров в интервью РИА Новости.

«Если ФРГ сегодня превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, и появляются фашистские элементы, это должно снова означать: люди, будьте бдительны», — подчеркнул Модров. Он также рассказал о том, как сам попал в плен в 1945 году, когда ему было 17 лет; он был «мальчиком Гитлера» и был готов сражаться с Красной Армией.

Бывший премьер ГДР, по его словам, пришел к антифашизму после того, как пообщался лично с красноармейцами, которые не имели к нему никаких претензий. Модров также рассказал о дружбе с русским соседом во время обучения в Москве.

Материалы по теме «Мы сражаемся не за режим, а за народ» О чем мечтал, кого боялся и где ошибся Адольф Гитлер

Ханс Модров — последний премьер-министр ГДР в 1989-1990 годах. Он был одним из реформаторов в руководстве ГДР и с пониманием относился к политике Михаила Горбачева.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!