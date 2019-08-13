Женихам и невестам начали давать уроки семейной жизни в ЗАГСе российского города

В ЗАГСе Копейска Челябинской области для будущих молодоженов начали проходить лектории в рамках национального проекта «Демография», посвященные семейной жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Копейский рабочий».

По информации издания, занятия проводятся два раза в месяц. С женихами и невестами занимается психотехнолог Елена Савва. Им рассказывают о партнерских отношениях, говорят о необходимости слушать и понимать друг друга, учат решать и предотвращать семейные конфликты.

«Лекторий по партнерским отношениям — это как бы краткий мастер-класс для молодых. (...) Конфликты интересов всегда будут, это жизнь. Важно понимать, что это не последняя точка в отношениях, что есть выход из любой ситуации. (...) Так постепенно люди учатся жить счастливой жизнью, все в их руках», — рассказала Савва.

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До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография», в рамках которого также действует федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Он направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Бюджет федерального проекта составил 8,6 миллиарда рублей, общий бюджет нацпроекта — почти 784,5 миллиарда.

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