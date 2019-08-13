«Воздушные грузовики» России получили ультрафиолетовую защиту

Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 начали оснащаться бортовыми системами, позволяющими обнаруживать приближающиеся ракеты противника по ультрафиолетовому излучению их двигателей, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

После обнаружения вражеского оружия, отмечает издание, система поставит помехи или отстрелит ловушки.

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Конструктивно система обнаружения «воздушных грузовиков», пишет газета, включает устройство управления, датчики и станцию-улавливатель ультрафиолетового излучения и предупреждения о ракетной атаке, а также устройства постановки помех и выброса авиационных пиротехнических зарядов.

«Естественного ультрафиолетового излучения в природе нет. Оно может быть только рукотворным. Поэтому ультрафиолетовые датчики с высокой точностью не только обнаруживают приближающиеся ракеты, но и определяют их тип», — заявил газете военный историк Дмитрий Болтенков.

В августе ТАСС сообщал, что в настоящее время в воздушно-космических силах России имеется более 1,8 тысячи самолетов.

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