В деле о хищениях при реконструкции резиденции Путина вскрылись нарушения

3-й Окружной военный суд отказался рассматривать уголовное дело в отношении миллиардера Дмитрия Михальченко и других фигурантов, обвиняемых в хищении 1,5 миллиарда рублей на строительстве Дома приемов в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Руслан Коблев.

По его словам, судом вынесено постановление о возвращении уголовного дела генеральному прокурору России в связи с допущенными нарушениями закона при составлении обвинительного заключения.

По делу проходят, помимо Михальченко, офицеры Федеральной службы охраны Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, бывший глава ФГУП ФСО «АТЭКС» Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев. Им вменяют создание преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств.

В ходе следствия Мальцев рассказал, что руководители принадлежавшей Михальченко компании «БалтСтрой» и связанные с ними бизнесмены совершали хищения с 2007 года во время работ на 17 объектах, среди которых Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция президента Владимира Путина «Бочаров Ручей», Московская консерватория и театр «Современник».

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Мальцев указал, что средства похищались путем завышения цен за работы и материалы, при этом «БалтСтрой» получал откаты от субподрядчиков в размере до половины суммы контракта.

Каминов заявил, что во время обыска из его дома пропали 30 тысяч долларов и 500 тысяч рублей (всего около 2,4 миллиона рублей). Его адвокаты обвинили в пропаже денег сотрудников ФСБ, арестованных по делу о разбойном налете на банк.

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