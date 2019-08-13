В новой рекламе помады углядели порнографический подтекст

В новом рекламном ролике французского косметического бренда Nars углядели пошлый подтекст. Об этом сообщает The Independent.

На видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте компании, видно, как нюдовая помада новой линейки After Hours отливается с эффектом обратной съемки. «Когда нюдовые помады помогают тебе быть возбужденным всю ночь», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Пользователи Twitter посчитали, что Nars «переборщили с сексуальностью» в этой рекламе.

«А разве помада теперь используется для других частей тела?» — удивился американский журналист Яшар Али. «Эм… У них целая линейка продуктов под названием Orgasm, так что для Nars это нормально», — поглумилась @erinbiba. «Никто никогда не захочет это купить. Мерзость», — негодовала еще одна девушка. «Это уже слишком. Ведь их продукцию покупают подростки. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок думал, что это круто», — расстроилась третья пользовательница. «Похоже, лесбиянки — это не их целевая аудитория», — отметила @leahmcelrath.

Новая помада из линейки After Hours уже доступна в США в 12 оттенках.

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