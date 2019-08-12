Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид снялись в нижнем белье в одной рекламе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид и британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялись в рекламе нижнего белья для американского бренда Calvin Klein. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале марки.
В рекламе модели по очереди демонстрируют разные предметы нижнего белья на фоне различных декораций.
Помимо Хадид и Кэмпбелл в съемке приняли участие американский футболист Оделл Корнелиус Бекхэм, австралийский актер Джейкоб Элорди, американский диджей Томас Уэсли, известный как Diplo, американская исполнительница Бет Дитто, китайский певец Чжан Исин, китайская актриса Лин Юн, плюс сайз модель Хэйли Фостер, американская модель Кара Тейлор, модель Эбби Чэмпион и американский актер Мэттью Нозка.
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