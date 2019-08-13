В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление

Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли. Открытие было сделано во время изучения глитчей (сбоев) — внезапных увеличений частоты вращения пульсара, которые позволили выявить процессы в недрах звезды. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Ученые проанализировали данные наблюдений за глитчами PSR J0835-4510, проведенных в 2016 году. Известно, что только пять процентов пульсаров испытывают сбои, однако у нейтронной звезды в Парусах они происходят каждые три года. Результаты исследований показали, что внутри PSR J0835-4510 находятся три различных компонента.

Один из компонентов является «супом» из сверхтекучих нейтронов во внутреннем слое коры пульсара. Двигаясь в сторону поверхности, он сталкивается с твердой корой нейтронной звезды, раскручивая пульсар. Однако вторая волна сверхтекучей жидкости вскоре настигает первую, вызывая торможение.

Однако астрономы также заметили явление, которое пока не поддается объяснению. До глитча пульсар немного замедлился, прежде чем вернуться в обычный режим вращения. Исследователи считают, что в это время в недрах нейтронной звезды произошло то, что стало причиной последующего сбоя.

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